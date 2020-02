ట్రాక్టర్ బోల్తా: నలుగురు మృతి

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గుంటూరు జిల్లా చండూరు మండలం చిన్న పరిమిలో గురువారం మధ్యాహ్నం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ట్రాక్టర్ బోల్తాపడడంతో నలుగురు మృతి చెందగా మరో పది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడినవారిలో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ట్రాక్టర్‌లో 50 మంది ప్రయాణికులున్నట్టు సమాచారం. ఓ వివాహానికి వెళ్లి వస్తుండగా ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి తిరగబడింది.

Five of the injured were in critical condition, hospital sources said. There were 50 passengers in the tractor at the time of the accident. Tractor had been restrained while I was going to a wedding.