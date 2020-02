ప్రేమ వ్యవహారం… చెల్లిని గన్ తో కాల్చి చంపిన అన్నయ్య

లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మీరట్ ప్రాంతంలో ప్రేమ వ్యవహారంలో ఓ అమ్మాయిని కుటుంబ సభ్యులే తుపాకీతో కాల్చి చంపారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ఓ అమ్మాయిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు గన్‌తో కాల్చి పారిపోయారని పోలీసులు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సిసి కెమెరాల ఆధారంగా అమ్మాయిని తన సోదరుడు కాల్చి చంపినట్టు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా … తన సోదరి లవర్ తో ఎప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉండడంతో తన కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఆమెను కాల్చి చంపానని అతడు తెలిపాడు. కుటుంబ సభ్యులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. అమ్మాయి ప్రేమ వ్యవహారమే ఈ హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Girl shot dead by Family Members with Love affair,It was revealed that the girl used to talk with a boy over the phone, which the family disproved