తెలంగాణతో జైకా రుణ ఒప్పందం

కల సాకారం.. శ్రమకు తగ్గ ఫలితం

స్టార్టప్‌ల బలోపేతానికి రూ.1700 కోట్లు

ఢిల్లీలో భారత్, జపాన్ అధికారుల ప్రకటన

ట్విట్టర్ వేదికగా మాజీ మంత్రి కెటిఆర్ వెల్లడి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కల సాకారమైంది. శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం దొరికింది. కొన్నేళ్లుగా తాము చేస్తున్న పని ఎట్టకేలకు ఫలించినందుకు బిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కెటిఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ట్విట్టర్ వేదికగా ఇందుకు సంబంధించిన విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తొలి సారిగా జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేటివ్ ఏజెన్సీ (జెఐసిఎ) తో 33 జిల్లాల్లో గ్రాస్ రూట్, సోషల్ ఇన్నోవేషన్ పర్యావరణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి రూ. 1700 కోట్లకు జపాన్ అధికారిక అభివృద్ధి సహాయం (ఒడిఎ) రుణ ఒప్పందాన్ని రాష్ట్రం కుదుర్చుకుందని వెల్లడించారు.

భారతదేశంలో స్టార్టప్‌లు, వ్యవస్థాపక సంస్కృతిని పెంపొందించడంలో ఆసక్తిని వ్యక్తం చేసిన తర్వాత స్టార్టప్ రంగంలో జెఐసిఎ చేసిన తొలి పెట్టుబడి ఇదని పేర్కొన్నారు. 2019లో మన ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ను వెంటనే సందర్శించాలని జైకా(జెఐసిఎ) ప్రతినిధి బృందాన్ని రాష్ట్రం కోరిందని, జైకా బృందంతో ప్రాజెక్ట్ రూపురేఖలు, సంవత్సరాల నిరంతర నిశ్చితార్థం లాంఛనప్రాయమైన తదుపరి సోమవారం న్యూఢిల్లీలో భారతీయ, జపాన్ అధికారులు అధికారిక ప్రకటన చేయడం ముదావహమని పేర్కొన్నారు.

Glad that something that we’ve been working on for a few years has finally come to fruition

Proud to announce that, for the 1st time after the state formation, Telangana has entered into an ODA loan agreement for Rs 1700 crores with the Japan International Cooperative Agency… pic.twitter.com/ZjTSIyabqJ

— KTR (@KTRBRS) February 20, 2024