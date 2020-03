మంచు మనోజ్ ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ లుక్ అదిరింది..

హైదరాబాద్: గత కొన్నాళ్లుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న మంచువారి చిన్నబ్బాయి మనోజ్ ఇటీవల తన కొత్త చిత్రాన్ని ప్రకటించాడు. ఈ చిత్రానికి ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ ను మనోజ్ తన ట్వీట్టర్ ద్వారా విడుదల చేశాడు. ఇందులో నుదుటన విభూతి, మధ్యలో పెద్ద నామం పెట్టుకుని.. హాస్యం, సీరియస్, కోపంతో మూడు భిన్న పార్శ్వాల్లో ఉన్న మనోజ్ లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. కామెడీ, క్రైమ్, యాక్షన్ నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని భారీ బడ్జెట్ తో మనోజ్ స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. ఇక, ఇందులో నటించే నటీనటుల వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాని సౌత్ లోని అన్నీ భాషలతోపాటు హిందీలోనూ విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మార్చి 8న మహిళల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ చిత్రం రెగ్యూలర్ షూటింగ్ ను ప్రారంభించనున్నారు.

Here comes the First look of our Pan Indian film #AhamBrahmasmi. #AB is all set to make some loud noise after the years of my absence on screen. Promising you some goosebumps with this crime, comedy & action packed film🔥#AhamBrahmasmiFirstLook #AhamBrahmasmiFL #ABFL pic.twitter.com/NcGj8HDs1n

— MM*🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) March 4, 2020