అంబాలా(హర్యానా): నేపాలీల్లాగా మొహాలు ఉన్నందుకు ఇద్దరు అక్కచెల్లెళ్లకు ప్రాంతీయ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయ అధికారులు పాస్‌పోర్టు మంజూరు చేసేందుకు నిరాకరించారు. వారిద్దరూ నేపాలీల్లాగా ఉన్నందుకు వారికి పాస్‌పోర్టు నిరాకరించడమే కాక వారి జాతీయతను గురించి కూడా చండీగఢ్‌లోని పాస్‌పోర్టు కార్యాలయ అధికారులు ప్రశ్నించారు. సంతోష్, సుష్మ అనే ఇద్దరు అక్కచెల్లెళ్లు అంబాలాలో నివసిస్తున్నారు. పాస్‌పోర్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిద్దరూ బుధవారం సంబంధిత పత్రాలతో ఇంటర్వూ కోసం అధికారుల ఎదుట హాజరయ్యారు.

ఈయితే వారి మొహాలను చూసి నేపాలీ జాతీయులన్న అనుమానంతో అధికారులు పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తులను తిరస్కరించారు. దీంతో ఆ ఇద్దరూ హర్యానా హోం మంత్రి అనిల్ విజ్‌ను ఆయన నివాసంలో కలసి ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన హోం మంత్రి ఈ విషయాన్ని పరిశీలించవలసిందిగా డిప్యుటీ కమిషనర్ అశోక్ వర్మను ఆదేశించారు. డిసి వారి దరఖాస్తులను మరోసారి తనిఖీ చేయవలసిందిగా అధికారులను ఆదేశించి వారికి పాస్‌పోర్టులు మంజూరు చేయించారు.

