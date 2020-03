మాస్ మహారాజ రవితేజ స్పీడ్ ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు. వరుసగా సినిమాలకు సైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారాయన. ప్రస్తుతం గోపిచంద్ మలినేని డైరెక్షన్‌లో ‘క్రాక్’ చిత్రం చేస్తున్న ఆయన త్వరలో రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఇది కాకుండా త్రినాథరావు నక్కిన డైరెక్షన్‌లో ఒక సినిమా చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇది 1980ల నేపథ్యంలో జరిగే కథగా ఉండనుంది. ఇందులో కథానాయకిగా శృతిహాసన్ నటించే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో ‘బలుపు’ చిత్రంలో కలిసి నటించిన ఈ ఇద్దరూ ప్రస్తుతం ‘క్రాక్’ చిత్రంలో కూడా జోడీగా నటిస్తున్నారు. అన్నీ కుదిరితే త్రినాథరావు నక్కిన చిత్రంలో కూడా ఈ ఇద్దరూ జంటగా కనిపిస్తారట. త్రినాథరావు ఇప్పటికే శృతితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని తెలిసింది. ఒకవేళ ఆమె ఓకే అంటే రవితేజ, శృతిహాసన్‌లకు ఇది హ్యాట్రిక్ సినిమా అవుతుంది.

Sruthihasan will be starring third time with Ravi Teja