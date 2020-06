జైపూర్: మనసుకు నచ్చిన యువతిని ప్రేమించినందుకు యువకుడికి మూత్రం తాగించిన అమానుష సంఘటన రాజస్థాన్ లోని శిరోహిలో చోటుచేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే… శిరోహి జిల్లాకు చెందిన యువకుడు తన గ్రామానికి చెందిన అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. ఇద్దరి కులాలు కూడా ఒక్కటే. అయిన వీళ్ల ప్రేమకు పెద్దలు అంగీకరించలేదు. అంతటితో ఆగకుండా మా అమ్మాయిని ఎందుకు ప్రేమించావంటూ ఆ యువకుడిని చిత్రహింసలు చేస్తూ కొట్టారు. రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లారు. షూలో తాగునీరు పోసి తాగించారు. ఆ తర్వాత ఓ సీసాలో మూత్రం తీసుకొచ్చి బలవంతంగా తాగించారు. దీనంతటీకి కారణం ఆ యవకుడు తనకు నచ్చిన అమ్మాయిని ప్రేమించడే. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. బాధితుడు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆరుగురిని అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు.

Video of a man forced to drink urine goes viral. He is also being beaten up by several people. Language and clothes indicate it is from Sirohi district and Rebari community. @fpjindia @PoliceRajasthan#Rajasthan #Atrocity pic.twitter.com/cFwWUbfJNd

— Dr Sangeeta Pranvendra (@sangpran) June 16, 2020