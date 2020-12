దుబాయ్‌: న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ తొలిసారి టెస్టుల్లో నంబ‌ర్ వ‌న్ స్థానంలో నిలిచాడు. తాజాగా ఐసిసి ప్రకటించిన టెస్టు బ్యాట్స్‌మ‌న్‌ల జాబితాలో టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాట్స్‌మ‌న్‌ స్టీవ్ స్మిత్ లను వెనక్కి నెట్టి విలియమ్సన్ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. వెస్టిండీస్, పాకిస్థాన్ జట్లతో జరిగిన టెస్టుల్లో విశేషంగా రాణించిన విలియమ్సన్ 890 పాయింట్లతో మొదటి స్థానంలో నిలువగా.. టీమిండియాతో జరుగుతున్న టెస్టు సిరీస్ లో విఫలమవ్వడంతో రెండు పాయింట్లు కోల్పోయి స్మిత్ 877 పాయింట్లతో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఇక కోహ్లీ 879 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ జట్టు కూడా చరిత్ర సృష్టిస్తూ తొలిసారి టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీంతో మొదటి ర్యాంకులో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా రెండోస్థానానికి పడిపోగా.. మూడు స్థానాల్లో భారత్ ఉంది.

Williamson Pips Smith and Kohli to be No 1 test batsman