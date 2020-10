ఎపిలో కొత్తగా 5,210 కరోనా కేసులు

అమరావతి: ఎపిలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకూ తగ్గుతున్నాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 5210 కరోనా కేసులు, 30 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 7,55,727కి చేరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటివరకు 6,224 మంది మృతి చెందారు. ఎపిలో ప్రస్తుతం 46,295 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 7,03,208 మంది బాధితులు కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఎపిలో 24గంటల్లో 75,517 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్టు రాష్ట్ర వైద్యఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది.

Andhra Pradesh reports 5210 new #COVID19 cases today, taking the state's tally to 7,55,727, including 7,03,208 recoveries and 6224 deaths. Active cases stand at 46,295: State Command Control Room, Andhra Pradesh pic.twitter.com/sfLcO0xPmI

