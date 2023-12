సిఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన అక్కినేని నాగార్జున (వీడియో)

- Advertisement -

ప్రముఖ నటుడు నాగార్జున తన సతీమణి అమల అక్కినేనితో కలిసి హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లారు. ఈ సమావేశంలో నాగార్జున దంపతులు ముఖ్యమంత్రికి పుష్పగుచ్ఛం అందించారు. నాగ్ ‘నా సామి రంగ’ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఇది అతనికి 99వ చిత్రం. ‘నా సామి రంగ’ 2024 సంక్రాంతికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి విజయ్ బిన్నీ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రసన్న కుమార్ బెజవాడ డైలాగ్స్ రాస్తుండగా, నేషనల్ అవార్డ్, ఆస్కార్ విన్నర్ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం సమకూర్చనున్నారు.

Tollywood actor Nagarjuna Akkineni and his wife, Amala, met Telangana CM Revanth Reddy at his residence in Hyderabad. pic.twitter.com/c7CQdV25xF

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) December 30, 2023