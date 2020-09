ఆదిలాబాద్: స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని కుంటాల జలపాతం వద్ద ఆదివారం సందడి చేశారు. సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న చిత్రం ‘పుష్ప’. ప్యాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో నిర్మితమవుతున్న ఈ సిన్మా కోసం ఇప్పుడు బన్నీ లొకేషన్స్‌ సెర్చ్‌ చేస్తున్నాడు. అందులో భాగంగానే బన్నీ తన కుటుంబసభ్యులు, పుష్ప టీంతో కలిసి ఆదిలాబాద్‌తో పాటు మహారాష్ట్రలో ట్రావెల్‌ అవుతున్నారు. అటవీశాఖ అధికారులు దగ్గరుండి కుంటాల జలపాతం విశిష్టతను, ప్రకృతి అందాల గురించి వివరించారు.

పుష్ప సినిమా కోసం కుంటాల వద్ద అనువైన ప్రదేశాలను గుర్తించినట్టు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. అనంతరం ఆదిలాబాద్ పట్టణ శివారులోని హరితవనాన్ని సందర్శించి ఎర్రచందనం మొక్కలు నాటారు స్టైలిష్ స్టార్. అల్లు అర్జున్ ఏం చేసినా స్టైల్ గానే ఉంటుంది అభిమానులు అంటున్నారు. తాజాగా బన్నీ ఓ మాస్క్ తో క‌నిపించి సంద‌డి చేశాడు. క‌రోనా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో మార్కెట్ లోకి ర‌క‌ర‌కాల మాస్కులు వ‌స్తున్నాయి. అయితే అల్లు అర్జన్ ప్ర‌త్యేకంగా మాస్కుల‌ను డిజైన్ చేయించుకుంటున్నారు. ఈ హీరో తాగాజా తన మాస్క్ పై ‘AA’ లెట‌ర్స్ ను వేయించుకున్నాడు. దీంతో అల్లు అర్జున్ ను ఫొటో తీయడానికి అభిమానులు ఎగ‌బ‌డ్డారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అల్లు అర్జున్ పోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

