స్టైలీష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్ర‌మ్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో సినిమా మరో రికార్డు సాధించింది. ఇటీవల ఓ ప్ర‌ముఖ ఛానెల్‌లో ఈ సినిమా ప్ర‌సారమైంది. ఈ చిత్రానికి ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ 29.4 టీఆర్పీ రేటింగ్ వచ్చిందని చిత్ర బృందం ట్వీట్టర్ ద్వారా వెల్లడించింది. దీంతో ఇప్పటివరకు తెలుగు సినిమాలో అత్యధిక టీఆర్పీ రేటింగ్ సాధించిన మూవీగా అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో నిలిచింది.కాగా, బిగ్ స్క్రీన్ పై కూడా ఈ మూవీ సంచలన విజయం సాధించింది. బన్నీ కెరీర్ లోనే ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ సాధించింది.దీంతోపాటు నాన్ బాహుబ‌లి రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఇక, ఈ సినిమాకు ఎస్ఎస్ థమన్ అందించిన పాటలు దేశవ్యాప్తంగా చాలా పాపులర్ అయ్యాయి.

