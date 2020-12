ఎఫ్ 3 పోస్టర్ విడుదల

చాలా సంవత్సరాల తర్వాత విక్టరీ వెంకటేష్‌లోని కామెడీ యాంగిల్ బయటికి తీసుకొచ్చిన సినిమా ఎఫ్ 2. అలాంటి సినిమాకు సీక్వెల్ చేస్తున్నట్టు ఎపుడో ప్రకటించాడు అనిల్ రావిపూడి. ఇప్పటికే ఎఫ్‌ 3 కథను కూడా పూర్తి చేసాడు. అంతేకాదు ఈ కథకు వెంకటేష్, వరుణ్ తేజ్ కూడా ఒకే చేసారు. ఈ రోజు వెంకటేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రకటన చేయడంతో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌‌ను కూడా విడుదల చేసారు. ఈ పోస్టర్‌లో వెంకటేష్.. వరుణ్ తేజ్.. ఓ ట్రాలీలో డబ్బులు కట్టలు పట్టుకోని పోతున్నట్టు ఉంది. అంతేకాదు ఎఫ్ 2 కంటే ఎఫ్ 3 ఫన్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ సినిమాలో కూడా ఎఫ్ 2 నటించిన తమన్నా, మెహ్రీన్ నటిస్తున్నారు.

