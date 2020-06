అహ్మాదాబాద్: గుజరాత్‌లో బుధవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అహ్మాదాబాద్ సనంద్ ప్రాంతంలోని గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (జిఐడిసి)లో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానికుల సమాచారంతో 25 అగ్నిమాపక యంత్రాలతో హూటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తినష్టం వాటిల్లినట్టు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని సమాచారం. సిబ్బంది సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH Gujarat: Fire breaks out at a factory in GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation) in Sanand area of Ahmedabad. 25 fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation underway. No casualties reported. pic.twitter.com/shOrlBak5H

— ANI (@ANI) June 24, 2020