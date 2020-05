తన ప్రేమను అంగీకరించిన అమ్మాయి ఫోటో షేర్ చేసిన రానా

లాక్ డౌన్ సమయంలో పలువురు సినీ సెలబ్రెటీలు సోషల్ మీడియాలో చాలా ఆక్టీవ్ గా ఉంటున్నారు. కొందరు తారలు వీడియోలతో అభిమానులను అలరిస్తుండగా, మరికొంతమంది తమ జీవితానికి సంబంధించిన కొత్త విషయాలను అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. ఇటీవల హీరోయిన్ తాప్సీ పొన్ను తను ప్రేమించిన వ్యక్తిని సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం చేస్తూ అందరికీ షాకిచ్చింది. తాజాగా హీరో రానా దగ్గుబాటి కూడా ఇలాంటి షాకే ఇచ్చాడు. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయిని రానా సోషల్‌మీడియా ద్వారా పరిచయం చేశాడు. తన ప్రేమను అంగీకరించిందని చెబుతూ ఇద్దరు కలిసి ఉన్న ఫోటోను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశాడు. కాగా, రానా ప్రేమించిన అమ్మాయి పేరు మిహికా బజాజ్. ఈమే డ్యూ డ్రాప్ డిజైన్ అనే ఈవెంట్ కంపెనీని ర‌న్ చేస్తున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది.

And she said Yes 🙂 ❤️ pic.twitter.com/iu1GZxhTeN

