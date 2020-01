వ్యభిచార కూపంలో సినీ తారలు.. రక్షించిన పోలీసులు

ముంబయి: నగర శివారులోని అంధేరిలో ఒక త్రీస్టార్ హోటల్‌లో నిర్వహిస్తున్న సెక్స్ రాకెట్‌ను పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి ఒక 29 ఏళ్ల మహిళతోపాటు ఒక మైనర్‌తో సహా ముగ్గురు మహిళా నటులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అంధేరీ తూర్పులో ఉన్న ఒక హోటల్‌పై నగర పోలీసులకు చెందిన సోషల్ సర్వీస్ విభాగం సిబ్బంది గురువారం దాడి చేసినట్లు పోలీసు అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. ఈ దాడి సందర్భంగా ఒక మైనర్‌తోసహా ముగ్గురు మహిళా నటులను పోలీసులు గుర్తించారు.

వీరి చేత బలవంతంగా వ్యభిచారాన్ని చేయిస్తున్న ప్రియా శర్మ అనే మహిళను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఈ ముగ్గురు సినీ నటులను పోలీసులు రక్షించారు. కండీవాలీ ఈస్ట్‌లో ఒక టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీని నడుపుతున్న ప్రియా శర్మ ఈ విధమైన చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు కూడా పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు. రక్షించిన మహిళలలో ఒకరు సావ్‌ధాన్ ఇండియా టివి క్రైమ్ షోలో పనిచేశారని, ఆమె నటి, గాయకురాలని , మరో నటి మరాఠీ సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్‌లో నటించిందని అధికారి చెప్పారు. మైనర్ బాలిక వెబ్ సిరీస్‌లో నటించినట్లు పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

