ఐసిసి టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్: మూడో స్థానానికి పడిపోయిన విలియమ్సన్

న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్ మెన్ కేన్ విలియమ్సన్ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. తాజాగా ఐసిసి ప్రకటించిన టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో విలియమ్సన్ 9 పాయింట్లు కోల్పోయి మూడో స్తానంలో నిలిచాడు. ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్ జట్టుతో జరుగుతున్న టెస్టు సిరీస్ లో భాగంగా మొదటి మ్యాచ్ లో కేన్ డబుల్ సెంచరీతో రాణించడంతో ఐసిసి టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి సమానంగా 2వ స్థానంలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.అయితే, తన భార్య ప్రెగ్నెన్సీ నేపథ్యంలో కేన్ విండీస్ జట్టుతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్ కు దూరమయ్యాడు. దీంతో కేన్ విలియమ్స్ 877 పాయింట్లతో 3వ స్థానానికి పడిపోగా.. విరాట్ కోహ్లీ 886 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్ మెన్ స్టీవ్ స్మిత్ 911 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఇక, టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానె ఒక స్థానాన్ని మెరుగు పరుచుకొని టాప్ 10లో స్థానం సంపాదించాడు. భారత్ నుంచి మయాంక్, అగర్వాల్(12), రోహిత్ శర్మ(16)లు టాప్ 20 జాబితాలో ఉన్నారు. ఇక, బౌలర్ల జాబితాలో పాట్ కమిన్స్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. బుమ్రా 8వ స్థానంలో, అశ్విన్ 10వ స్థానలో నిలిచారు. ఆల్ రౌండర్ జాబితాలో బెన్ స్టోక్స్, జాసన్ హోల్డర్లు తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో అశ్విన్ 6వ స్థానంలో నిలిచాడు.

⬇️ Kane Williamson slips to No.3

⬆️ Ajinkya Rahane moves into top 10

The latest update to the @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting is here!

Full list 👉 https://t.co/OMjjVwOboH pic.twitter.com/DlElQDqwKm

— ICC (@ICC) December 15, 2020