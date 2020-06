న్యూఢిల్లీ: భారత్-చైనా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. సరిహద్దు వివాదంపై ప్రస్తుతం భారత్-చైనా మధ్య రెండో దఫా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. కమాండర్ స్థాయిలో జరుగుతున్న చర్చలు ఆరు గంటలుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఓ వైపు చర్చలు జరుపుతూనే.. మరోవైపు చొరబాటుకు చైనా ప్రయత్నిస్తుంది. తాజాగా సిక్కింలో చొరబాటుకు యత్నించిన చైనా సైనికులను భారత బలగాలు అడ్డుకున్నాయి. దీంతో సరిహద్దులో స్వల్ప ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.

#IndiaChinaFaceOff | India-China video war peaks; new brawl video surfaces. @GauravCSawant joins in with more details.#5iveLive with @ShivAroor LIVE at https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/6hQmd4xs0J

— IndiaToday (@IndiaToday) June 22, 2020