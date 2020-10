దుబాయి: పంజాజ్‌, ముంబై జట్ల మధ్య ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది టివి అభిమానులను కనువిందు చేసింది. నరాలు తెగేంత ఉత్కంఠత మధ్య ఈ మ్యాచ్ సాగింది. ఐపిఎల్ చరిత్రలోనే ఈ మ్యాచ్ అరుదైనదిగా నిలిచి పోవడం ఖాయం. రెండు సార్లు మ్యాచ్ టైగా ముగియడంతో రెండో సూపర్ ఓవర్ అనివార్యమైంది. ఐపిఎల్ చరిత్రలో ఒకే మ్యాచ్‌లో రెండు సార్లు సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. అంతేగాక ఆదివారమే హైదరాబాద్, ‌కోల్‌కతా జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ కూడా టైగా ముగిసింది. దీంతో సూపర్ ఓవర్ ద్వారా ఫలితాన్ని తేల్చారు. ఇక పంజాబ్‌, ముంబై మ్యాచ్ మాత్రం టివి అభిమానులను ఉర్రుతాలూగించింది. రెండు జట్ల ఆటగాళ్లు సర్వం ఒడ్డి పోరాడడంతో మ్యాచ్ చివరి వరకు ఆసక్తికరంగా సాగింది. అనూహ్య మలుపులు తిరుగుతూ చివరికి పంజాబ్ చేతికి చిక్కింది.

IPL 2020: Netizens Reactions on MI vs KXIP Super Over