పొలార్డ్ సిక్సర్ల వర్షం.. చెన్నైపై ముంబై ఘన విజయం

ఢిల్లీ: ఐపిఎల్ 2021లో భాగంగా జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో చెన్నైపై ముంబై ఘన విజయం సాధించింది. చెన్నై నిర్దేశించిన 219 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ముంబై 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో చెన్నైపై ముంబై జట్టు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ(38), క్వింటన్‌ డికాక్‌(35), కృనాల్ పాండ్యా(32)లు రాణించగా, పొలార్డ్(87 నాటౌట్: 34 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 8సిక్సులు) భారీ అర్థశతకంతో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు.

