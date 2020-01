ఒకే ఓవర్‌లో వరుసగా ఆరు సిక్సర్లు బాదిన బ్యాట్స్ మెన్స్ జాబితాలో న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్ లియో కార్టర్ చేరాడు. తాజాగా సొంత గడ్డపై జరుగుతున్న సూపర్ స్మాష్ టీ20 లీగ్‌లో లియో కార్టర్ ఈ రికార్డును నెలకొల్పాడు. కార్టర్ వరుస సిక్స్ లతో చెలరేగడంతో ఈ మ్యాచ్ లో నార్తరెన్ నైట్స్‌ జట్టు విధించిన 220 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని కాంటర్‌బురే జట్టు 7 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో లియో కార్టర్ కేవలం 29 బంతుల్లోనే 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు సాయంతో 70 పరుగులు సాధించాడు. కాంటర్‌బురే టీమ్ విజయానికి చివరి 30 బంతుల్లో 64 పరుగులు అవసరంకాగా, స్పిన్నర్ అన్టన్ డేవిచ్ ఇన్నింగ్స్ 16వ వేసిన ఆ ఓవర్‌లో లియో కార్టర్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. వరుసగా 6, 6, 6, 6, 6, 6 బాదేశాడు.దీంతో సమీకరణం 24 బంతుల్లో 28 పరుగులుగా మారిపోంది. కార్టర్ తోపాటు గ్రాండ్‌హోమ్(49 నాటౌట్) కూడా బ్యాటు ఝుళిపించడంతో 18.5 ఓవర్‌లోనే కాంటర్‌బురే జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. కాగా, ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకూ ఆరుగురు క్రికెటర్లు మాత్రమే ఒకే ఓవర్‌లో ఆరు సిక్సర్లు బాదారు. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో యువరాజ్ సింగ్ ఇంగ్లాండ్‌పై ఆరు సిక్సర్లు బాది ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

Devcich to Leo carter

6 sixes in an over

amazing innings while chasing 220. pic.twitter.com/tUUZo5BUNe — Heisenberg (@RitwikBittu) January 5, 2020

Leo Carter hits 6 sixes in an over in super smash league