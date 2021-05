ఛతర్‌పూర్‌: మధ్యప్రదేశ్ ఛతర్‌పూర్‌ గ్రామస్థులు ఓ పోలీస్ అధికారిపై దాడిచేశారు. గ్రామంలోని స్థానికుడి తలపై కొట్టినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో గ్రామస్థులు మూకుమ్మడిగా దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇంట్లో బయటకు లాక్కొచ్చి మరి కర్రలతో కొట్టారు. శుక్రవారం లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించాడే కారణంతో తమపై పోలీస్ అధికారి దురుసుగా ప్రవర్తించాడని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఈ దాడి ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. దీంతో ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

#WATCH | A policeman was beaten up by a group of people after he allegedly hit a local on his head in a village in Chhatarpur, MP where he had gone to enforce lockdown y'day

"Staff of Dial 100 went to the village on being informed that shops were open there," said DSP Shashank pic.twitter.com/SXPIGnGH7C

