రామ్-లింగుస్వామి మూవీ షూటింగ్ కు డేట్ ఫిక్స్..

హైదరాబాద్: ఎన‌ర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని, ‘ఉప్పెన’ ఫేం కృతిశెట్టి జంటగా ఓ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నారు. రామ్ 19వ మూవీగా రూపొందతున్న ఈ సినిమాకు కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ లింగుస్వామి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ సినిమా.. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు జరుపుకుంటోంది. తాజాగా ఈ చిత్రం షూటింగ్ ను ప్రారంభించేందుకు చిత్రయూనిట్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. జులై 12నుంచి షూటింగ్ మొద‌లు పెట్టనున్నట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. త్వరలో మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియజేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్స్ బ్యాన‌ర్ పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ అందిస్తున్నారు.

The Big News is Here! 🎇#RAPO19 Shoot Commences on July 12th, Stay tuned for more updates

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) July 7, 2021