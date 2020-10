దుబాయి: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఆటగాడు, వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ గాయం బారిన పడ్డాడు. అతనికి కనీసం వారం రోజుల విశ్రాంతి అవసరమని తేలింది. దీంతో రానున్న రెండు, మూడు మ్యాచ్‌లకు పంత్ అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికే ఢిల్లీ ఐదు విజయాలతో మెరుగైన స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అయితే పంత్ వంటి స్టార్ సేవలు అందుబాటులో లేకుంటే ఢిల్లీకి ఇబ్బందులు తప్పక పోవచ్చు. కండరాలు పట్టేయడంతో ముంబైతో జరిగిన కిందటి మ్యాచ్‌కు పంత్ దూరంగా ఉన్నాడు. ఇకపై జరిగే మ్యాచ్‌ల్లో అతను బరిలోకి దిగుతాడా లేదా అనేది సందేహంగా మారింది. మరోవైపు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా పంత్ ఫిట్‌నెస్ గురించి ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అతను బరిలోకి దిగుతాడా లేదా అనేది చెప్పలేనని స్పష్టం చేశాడు.

Rishabh Pant out for one week due to Injured