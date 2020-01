బిజెపిలో చేరిన సైనా నెహ్వాల్

న్యూఢిల్లీ: బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్ బుధవారం బిజెపిలో చేరారు. హర్యానాలో జన్మించిన సైనా నెహ్వాల్ తన అక్క చంద్రాంషు నెహ్వాల్‌తో కలసి బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా సమక్షంలో బిజెపి తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. దేశం కోసం ఎంతో చేస్తున్న బిజెపిలో ఈ రోజు చేరడం ఆనందంగా ఉందని సైనా నెహ్వాల్ మీడియాతో అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో కలసి పనిచేసే అవకాశం తనకు లభించిందని ఆమె చెప్పారు. 29 ఏళ్ల నెహ్వాల్ ఇప్పటి వరకు 29కి పైగా అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ కైవసం చేసుకున్నారు. 2018లో సైనా నెహ్వాల్ తోటి బ్యాడ్మింటన్ క్రీదాకారుడు పారుపల్లి కాశప్‌ను హైదరాబాద్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు.

Saina Nehwal to join Bharatiya Janata Party, Badminton star Saina will join in the presence of BJP Chief JP Nadda