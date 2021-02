మైదానంలో జెర్సీ మారుస్తూ నవ్వులపాలయ్యాడు….

దుబాయ్: అబుదాబిలో జరిగిన టి-20 మ్యాచ్‌లో బంతి బౌండరీ వైపు వెళ్తుండగా ఓ ఫీల్డర్ జెర్సీ మార్చుకున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నార్తన్ వారియర్స్, అబుదాటి జట్ల మధ్య 14వ లీగ్ మ్యాచ్ జరిగింది. యుఎఇకి చెందిన రోహన్ ముస్తాఫా అనే ఆటగాడు ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జెర్సీ మార్చుకోవాలనుకున్నాడు. అప్పడే బంతి అతడి దగ్గరికి రావడంతో జెర్సీ మారుస్తుండగా బంతి బౌండరీ లైన్ దగ్గరకి వెళ్లింది. దీంతో ఆటగాళ్లు, వీక్షకులు కొంచెం సేపు నవ్వుకున్నారు. అబుదాబి ఇచ్చిన టార్గెట్‌ను రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 124 పరుగులు చేసింది నార్తన్ టీమ్.

Just when you think you've seen it all pic.twitter.com/mjveCV5cvX

— David T (@SportingTrade) February 1, 2021