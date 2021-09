గణేష్ ఫెస్టివల్: ట్యాంక్ బండ్ పై ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన స్పెషల్ సిఎస్

హైదరాబాద్: నగరంలోని టాంక్ బండ్ ను ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అర్వింద్ కుమార్ సందర్శించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఆయన, నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్, జిహెచ్ఎంసి అధికారులతో కలిసి వినాయక చవితి నేపథ్యంలో టాంక్ బండ్ పై చేస్తున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

Visited Tank Bund, PVNR & NTR marg alongwith @CPHydCity & @GHMCOnline to finalise arrangements for #Ganesh festival

Immersion will take place on earmarked (with cobbled stones) locations on tank bund only w/o causing damage & addl points @ people’s plaza & NTR marg@KTRTRS pic.twitter.com/2rHQSh0baX

— Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) September 4, 2021