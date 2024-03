ఆశాభోంస్లే పాటకు అమిత్ షా ఫిదా!

- Advertisement -

బాలీవుడ్ మూవీల్లో తనదైన అద్భుత గానంతో శ్రోతలను ఉర్రూతలూపిన ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను ముంబయిలో కలిశారు. ఆశాభోంస్లేపై రూపొందిన ఫోటో బయోగ్రఫీని అమిత్ షా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా 1961లో వచ్చిన హిట్ మూవీ హమ్ దోనో లో సూపర్ హిట్ సాంగ్ ‘అభీ నా జావో ఛోడ్ కర్’ పాటను ఆశా ఆలపించారు. ఆశా మనవరాలు జనై భోంస్లే కూడా అమిత్ షాను కలిశారు. ఈ వీడియోను జనై ఎక్స్ (ట్విటర్)లో పోస్ట్ చేశారు.

WATCH I Singer Asha Bhosle presented a rendition of ‘Abhi Na Jao Chhod Kar’ from the movie Hum Dono during her meeting with Home Minister Amit Shah in Mumbai. City BJP chief Ashish Shelar was also present. Video @Journoyogesh pic.twitter.com/hVQfwOmdnv

— HTMumbai (@HTMumbai) March 6, 2024