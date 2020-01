తోటి ఉద్యోగి కూతురిపై సిఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

భువనేశ్వర్: ఒడిశాలోని జగత్‌సింఘ్‌పూర్ జిల్లాలో సిఐఎస్‌ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఐదేళ్ల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. పరాదీప్ ప్రాంతంలో తమిళనాడు చెందిన ఎం కందస్వామి సిఐఎస్‌ఎఫ్‌లో కానిస్టేబుల్‌గా పని చేస్తున్నాడు. తన తోటి ఉద్యోగి కుటుంబంతో కలిసిమెలిసి ఉండేవాడు. ఇదే అదునుగా భావింటిచిన కందస్వామి ఎవరులేని సమయంలో కోలిగ్ కూతురు(5)పై అత్యాచారం చేశాడు. దీంతో సదరు బాలిక తన తల్లికి చెప్పడంతో వాళ్లు అభయ్‌చంద్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితుడిపై పోస్కో యాక్ట్, ఐపిఎస్ 376 ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశామని స్థానిక ఎస్‌పి ప్రకాశ్ తెలిపారు.

CISF constable arrested for raping 5-year-old girl,Central Industrial Security Force (CISF) constable was arrested on Saturday for allegedly raping the 5-year-old daughter of his colleague.