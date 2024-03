దేవర నుంచి వీడియో విడుదల…. వైరల్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: దేవర సినిమాలో జూనియర్ ఎన్‌టిఆర్‌కు తోడుగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీకపూర్ నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎన్‌టిఆర్ ఆర్ట్స్, యువసుధ ఆర్ట్, బ్యానర్లపై సుధాకర్ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ, కల్యాణ్ రామ్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దేవర షూటింగ్ జరుగుతుండగా ఓ వీడియో లీకైంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో కనిపించడంతో ఎన్‌టిఆర్ అభిమానుల ఆనంధానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. సెలయేరులో ఎన్‌టిఆర్ బ్లాక్ షర్ట్ లుంగీ ధరించి నడస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ లోకేషన్ గోవాలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. దేవర పార్టు 1ని అక్టోబర్ 10న విడుదల చేసేందుకు సినిమా యూనిట్ సన్నాహాలు చేస్తుంది. ఫిషింగ్ హార్బర్ విలేజ్, పోర్ట్ మాఫియా నేపథ్యంలో సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఓటిటిలో విడుదల చేసేందుకు ఈ సినిమాను నెట్ ఫ్లిక్స్ 155 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

#Devara – Part 1 All 5 Languages Digital Rights Sold For 155 Crores To @netflix 🔥🔥🥵

Note :- Movie Streaming on OTT After 60 Days pic.twitter.com/aQBr8JxJPX

— Milagro Movies (@MilagroMovies) January 18, 2024