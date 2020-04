నాడు ద్వేషించాను…నేడు అభిమానిస్తున్నా

తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, ప్రత్యేక రాష్ట్రసాధనను నాడు తప్పు పట్టిన వారు నేడు తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఆభివృద్ధిని చూసి పరవశిస్తూ మనసు మార్చుకుంటున్నారు. సిఎం కెసిఆర్‌కు, మంత్రి కెటిఆర్‌కు అభిమానులుగా మారుతున్నారు అనడానికి ఈ ట్విట్టర్ ఓ ఉదాహారణ. కెసిఆర్ పాలన చూసిన అనంతరం మనసు మార్చుకుని సిఎం కెసిఆర్‌ను మంత్రి కెటిఆర్‌ను అభిమానిస్తున్నాని సుధీర్ అనే యువకుడు ట్విట్ చేశాడు. కెటిఆర్ సర్ నేను తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తిని కాను. ఒకప్పుడు మిమ్ములను ద్వేషించాను, కానీ ఐదేళ్ల పాలన చూసిన అనంతరం మీకు పెద్ద అభిమానిగా మారానని ట్విట్ చేశాడు. దీనికి స్పందించిన కెటిఆర్.. మీలో వచ్చిన ఈ మార్పుకు అభివందనాలు, మీ హృదయంలో ద్వేషం స్థానంలో అభిమానం చోటు చేసుకున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని కెటిఆర్ బదులిచ్చారు.

Many thanks for your candour Sudheer

Glad you a change of heart and chose love over hate 👍 https://t.co/TfPD2AlKY1

— KTR (@KTRTRS) April 20, 2020