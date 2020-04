ఒట్టావా: కెనడాలో కాల్పుల కలకలం సృష్టించింది. నోవా స్కోటియా ప్రాంతంలో దుండగుడు పోలీసుల దుస్తులు ధరించి కాల్పులు జరపడంతో 16 మంది చనిపోయారు. పోలీసులు తిరిగి కాల్పులు జరపడంతో దుండగులు హతమయ్యాడు. కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుండడంతో స్థానిక ప్రభుత్వాలు లాక్‌డౌన్ విధించాయి. దీంతో ప్రజలు ఇండ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించాయి. కాల్పులు జరిగిన స్థలంలో ప్రజలు గుంపులుగా లేకపోవడంతో మృతుల సంఖ్య తగ్గిందని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. 30 ఏళ్ల కెనడా చరిత్ర ఇలాంటి దారుణమైన సంఘటన చోటుచేసుకుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 1989లో దుండగుడు కాల్పులు జరపడంతో 18 మంది మరణించారు. అప్పటి నుంచి దేశంలో తుపాకుల వాడకంపై ప్రభుత్వాలు నిషేధం విధించాయి. దుండగుడు గన్ మెన్ గుర్తించారు. ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Gunman kills at least 16 in Nova Scotia in Canada