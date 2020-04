మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : సిఎం కెసిఆర్ ముందు జాగ్రత్తతో మే 7 వరకు లాక్‌డౌన్ పెట్టారని, అయితే మరో రెండు, మూడు నెలలు లాక్‌డౌన్ పొడిగించాలని సిఎం కెసిఆర్‌కు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సూచించారు. లాక్‌డౌన్ ఫలితాలు ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తున్నాయని, అందుకే కరోనా వైరస్ కేసులు పెరుగకుండా ఉండాలంటే లాక్‌డౌన్‌ని మరింత పొడిగించాల్సిందేనని జగ్గారెడ్డి అన్నారు. కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణలో సేవలందిస్తున్న వైద్యసిబ్బంది, పోలీసులకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. అదే క్రమంలో ప్రభుత్వాలు ఆర్థికంగా ఎలా నిలదొక్కుకోవాలనే అంశంపై ఆర్థిక వేత్తలు సూచనలు ఇస్తూ సహకరించాలన్నారు.

Lockdown should be extended for another 2 and 3 months