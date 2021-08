తమిళనాడు వాసిపై నగర యువతి ఫిర్యాదు

హైదరాబాద్: ప్రేమించి వివాహం చేసుకుని మోసం చేసిన వ్యక్తిపై నగర యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలి కథనం ప్రకారం…. నగరానికి చెందిన పావని రెండేళ్ల క్రితం తమిళనాడు నుంచి బతుకు దెరువు కోసం నగరానికి వచ్చిన వడ్డీపు కరసన్ ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నది. 2016లో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరు కలిసి నగరంలో కాపురం పెట్టారు. రెండేళ్లు కాపురం చేసిన తర్వాత తమిళనాడుకు వెళ్లిన కరసన్ తిరిగి రాలేదు. బాధితులు రాలు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా తిరిగి రాలేదు. అంతేకాకుండా నీకు నాకు సంబంధంలేని, ఎం చేసుకుంటావో చేసుకో అంటూ బాధితురాలిని బెదిరిస్తున్నాడు. దీంతో పావని తాను మోస పోయానని గ్రహించి నగర సిసిఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Man Cheats Girl in the Name of Marriage in hyderabad