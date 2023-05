- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: భారత తొలి ప్రధాని పండిట్ జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ 59వ వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోఢీ శనివారం ఆయనకు నివాళులర్పించారు. “ఆయన వర్ధంతి సందర్భంగా, మన మాజీ ప్రధాని పండిట్ జవహర్‌లాల్ నెహ్రూకి నేను నివాళులు అర్పిస్తున్నాను” అని ప్రధాన మంత్రి ఒక ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. నెహ్రూ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు. 1947లో స్వాతంత్ర్యం తర్వాత భారతదేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు.

బ్రిటిష్ పాలన నుండి భారతదేశాన్ని విడిపించడానికి, నెహ్రూ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (INC) ముఖ్య నాయకులలో ఆయన ఒకరు. మే 27, 1964న ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. అతను 1947 నుండి 1964 వరకు 16 సంవత్సరాలకు పైగా ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు. అతను 74 సంవత్సరాల వయస్సులో మరణించాడు. అతనికి పిల్లలంటే అమితమైన అభిమానం, పిల్లలు ఆయనను చాచా నెహ్రూ అని పిలుచుకునేవారు. అతని పుట్టినరోజును ప్రతి సంవత్సరం బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.

