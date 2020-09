హైదరాబాద్: యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కనున్న మరో పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఇటీవల చిత్రం బృందం ప్రకటించిన ఈ మూవీలో ప్రభాస్ రాముడిగా నటిస్తున్నాడు. ఇక, రావణుడిగా ఎవరు నటిస్తారనే విషయంలో పలు వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా ఈ వార్తలపై చిత్రయూనిట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇందులో రావణుడిగా బాలీవు్ స్టార్ సైఫ్ ఆలీఖాన్ నటించనున్నట్లు ప్రకటించింది. లంకేశ్ పాత్రలో సైఫ్ నటించనున్నట్లు పేర్కొంది.ఇక, ఈ సినిమాకు తాన్హాజీ ఫేం ఓమ్ రౌత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హిస్టారికల్ మూవీ రామాయణంగా రూపొందనున్న ఈ మూవీని టీ సీరీస్ అధినేత భూషన్ కుమార్, కిషన్ కుమార్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మించనున్నారు.ఈ సిన్మా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మళయాళం, కన్నడంలో విడుదల కానుంది.

PRABHAS & SAIF… #SaifAliKhan to portray #Lankesh – the menacing villain – in #Adipurush [3D]… Stars #Prabhas as #Adipurush… Directed by #OmRaut… Produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar and Rajesh Nair. #Prabhas22 pic.twitter.com/kxwLYeS6HE

