ప్రధాని మోడీకి సోనియా గాంధీ లేఖ

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియాగాంధీ శనివారం లేఖ రాశారు. దేశవ్యాప్తంగా ముకోర్మైకోసిస్ “బ్లాక్ ఫంగస్” కేసులు పెరుగుతున్న తరుణంలో, కోవిడ్‌లో కనుగొనబడిన ఫంగల్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌కు చికిత్స చేయడానికి అవసరమైన ఔషధమైన లిపోసోమల్ ఆంఫోటెరిసిన్-బి సరఫరాపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సోనియా, మోడీని కోరారు. “మ్యూకోమైకోసిస్ చికిత్సకు లిపోసోమల్ యాంఫోటెరిసిన్-బి ఖచ్చితంగా అవసరం అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అయితే, మార్కెట్లో దాని తీవ్రమైన కొరత ఉన్నట్లు నివేదికలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను”అని గాంధీ ప్రధానికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. బ్లాక్ ఫంగస్ ఔషధాల కొరతపై చర్య తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు. బ్లాక్ ఫంగస్ కు ఆయుష్మాన్ భారత్,ఇతర బీమాలకు వర్తింపజేయాలని సోనియాగాంధీ పేర్కొన్నారు.

Congress interim chief Sonia Gandhi wrote to PM Modi requesting to take action on acute scarcity of Liposomal Amphotericin-B in the market and to cover Mucormycosis in Ayushman Bharat & other health insurance products pic.twitter.com/TRyDm1Xzv9

— ANI (@ANI) May 22, 2021