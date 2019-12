లోకల్ ట్రైన్ లో డేంజరస్ స్టంట్…. యువకుడు మృతి (వీడియో వైరల్ )

ముంబయి: మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఓ యువకుడు కదులుతున్న లోకల్ ట్రైన్‌లో డేంజరస్ స్టంట్ చేయడంతో చనిపోయాడు. ఓ దిల్‌శాద్ నౌషాద్ ఖాన్ అనే యువకుడు రైలు డోర్ వద్ద నిలబడి స్టంట్ చేస్తున్నాడు. స్తంభాలు వస్తున్నప్పుడు పక్కకు జరుగుతూ ఉన్నాడు. స్టిల్ బ్రిడ్జి పైకి ట్రైన్ చేరుకోగానే బ్రిడ్జి స్తంభం యువకుడికి తాకడంతో ట్రైన్ లోపలికి పడిపోయాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తలకు బలమైన గాయాలు కావడంతో ఘటనా స్థలంలోనే ఖాన్ చనిపోయాడు. ఈ ఘటన ముంబారా, దివా రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య జరిగింది. కల్వా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. మృతదేహాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించామని పోలీస్ అధికారి స్మితా డక్నే తెలిపాడు.

