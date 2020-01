వృద్దాశ్రమం పేరుతో వికలాంగులను బంధించి చిత్రహింసలు

కీసర (మేడ్చల్ జిల్లా) : వద్దాశ్రమం పేరుతో మానసిక వికలాంగులను బంధించి చిత్రహింసలకు గురిచేస్తున్న నాగారంలోని మమత వృద్దాశ్రమం నిర్వాహకులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 82 మంది మానసిక వికలాంగులు, వృద్దులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. అనుమతులు లేకుండా ఆశ్రమం నడుపుతూ ఒక్కోక్కరి నుంచి రూ.15 వేలు వసూలు చేస్తున్న నిర్వహకులు, మానసిక వికలాంగులను గొలుసులతో బంధించి, విచక్షణా రహితంగా కొడుతున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెళ్లడైంది. గత బుధవారం రాత్రి నాగారం శిల్పనగర్‌లోని మమత ఆశ్రమం నుంచి మహిళల అర్తనాదాలు విన్న స్థానికులు 100కు ఫోన్‌చేసి ఫిర్యాదు చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నగర శివారులోని నాగారం శిల్పనగర్‌లో రెండు పడకల భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకున్న ప్రభుదాస్ తన కుటుంబ సభ్యులు జాన్ రజత్‌పాల్, భారతి, భాను, అరుణాచలం లతో కలిసి గత నాలుగెేళ్లుగా మమత వృద్దాశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.

కొన్నాళ్లకు పక్కనే ఉన్న మరో భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకొని ఎలాంటి అనుమతులు పొందకుండానే మానసిక వికలాంగులకు చికిత్స పేరుతో పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. మానసిక వికలాంగులతో పాటు మద్యం, గంజాయి, మత్తు పధార్థాలకు అలవాటు పడిన వ్యక్తులను ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించకుండా వారి తల్లిదండ్రులు, బందువులు నిర్వహకులకు నెలకు రూ.15 వేలు ఇచ్చి ఆశ్రమంలో చేర్పించారు. కేవలం 16 మందితో ఆశ్రమాన్ని నడుపుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చిన నిర్వాహకులు వృద్దులు, మానసిక వికలాంగులు, మత్తు పదార్థాలకు అలవాటుపడిన 85 మంది వ్యక్తులతో ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేని రెండు భవనాల్లోని ఇరుకు గదుల్లో ఉంచి ఆశ్రమాన్ని నడుతున్నారు. మానసిక వికలాంగులను గొలుసులతో బంధించి నిర్భందించారు. వారు చెప్పినట్లు వినకున్నా, తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసిన నిర్వాహకులు కర్రలతో తీవ్రంగా కొట్టి హింసించే వారని స్థానికులు తెలిపారు.

విచారణ చేపట్టిన అధికారులు

ఆశ్రమంలో మానసిక రోగులను గొలుసులతో కట్టేసిన దృశ్యాలు సామాజిక మాద్యమాలలో వైరల్ కావడంతో మల్కాజిగిరి డిసిపి రక్షిత కృష్ణమూర్తి, కుషాయిగూడ ఎసిపి శివకుమార్, కీసర సిఐ నరేందర్ గౌడ్ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు. పోలీసులతో పాటు జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమాధికారి స్వరూపారాణి, మేడ్చల్ జిల్లా సఖీ కేంద్రం నిర్వహకురాలు పద్మావతి చేపట్టిన విచారణలో ఎలాంటి అనుమతులు పొందకుండా మానసిక వికలాంగుల కేంద్రాన్ని నిర్వహించడంతో పాటు రెండు భవనాల్లో ఒక భవనంలో 21 మంది మహిళలను, మరో భవనంలోని ఇరుకు గదుల్లో 61 మంది పురుషులను ఉంచడాన్ని గుర్తించారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా గడువు తీరిన మందులను రోగులకు ఇవ్వడం, మూడు పూటల ఉప్మాతో కూడిన ఆహారాన్ని మాత్రమే అందించి, చెప్పినట్లు వినని వారిని చిత్ర హింసలకు గురిచేసినట్లు తెలుసుకున్నారు. వృద్దాశ్రమం పేరిట మానసిక రోగులు, మద్యం, మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారిని ఒకే చోట ఉంచడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

77 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు

జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డా.నారాయణరావు ఆధ్వర్యంలో వైద్య బృందం ఆశ్రమంలో ఉన్న వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అందులో పలువురి మానసిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. విషయం తెలుసుకొని ఆశ్రమానికి చేరుకున్న రోగుల కుటుంబ సభ్యులు తమ వారిని ఇంటికి తీసుకెళతామని లిఖిత పూర్వకంగా రాసిఇవ్వడంతో ఐదుగురిని పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. 21 మంది మహిళల్లో 14 మందిని నాచారం, రామాంతాపూర్‌లోని స్వదార్ హోంకు, 7 మందిని చంగిచర్లలోని కరుణరథం వృద్దాశ్రమానికి, 61 మంది పురుషులను చౌటుప్పల్‌లోని అమ్మనాన్న ఆశ్రమానికి తరలించారు.

నిర్వాహకులపై కేసులు

రాచకొండ కమిషనరేట్ ట్రైనీ ఐపిఎస్ స్నేహ మేహరా మమత వృద్దాశ్రమాన్ని సందర్శించారు. సిఐ నరేందర్ గౌడ్, జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమాదికారి స్వరూపారాణి, సఖీ కేంద్రం నిర్వాహకురాలు పద్మావతిలతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలసుకున్నారు. కాగా ఎలాంటి అనుమతులు పొందకుండా వృద్దాశ్రమం పేరుతో మానసిక వికలాంగుల చికిత్స కేంద్రాన్ని నడుపుతూ, మానసిక వికలాంగులను చిత్ర హింసలకు గురిచేసిన నిర్వాహకులపై కీసర పోలీసులు 406, 420, 324, 344, ఆర్34, 24 సెక్షన్‌ల క్రింద కేసులు నమోదు చేశారు.

Torture of disabled persons in name of Old Age home