శ్రీనగర్: జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని జాతీయ రహదారిపై బాన్ టోల్‌ప్లాజా దగ్గర శుక్రవారం ఉదయం ఉగ్రవాదులు బాంబులతో దాడి చేశారు. ట్రక్కులో దాక్కుని పోలీసులపై తీవ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతం కాగా ఒక పోలీసు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో పోలీసులకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి.

Two explosions heard near Bann toll plaza on Jammu-Srinagar highway where the encounter between terrorists and security forces is underway. One policeman injured, one terrorist killed in the encounter