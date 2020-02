మీరట్: ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లోని బులంద్‌షహర్ జిల్లాలో ఒక విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగినట్లు తెలియడంతో చౌదరి చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన వందలాది మంది విద్యార్థులు శనివారం ఉదయం ఇక్కడి ఇన్స్‌పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసు కార్యాలయం వెలువల బైఠాయించి నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్‌లో దిశ హంతకుల ఎన్‌కౌంటర్ తరహాలోనే తమ కళాశాల విద్యార్థినిని అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితులను కూడా ఎన్‌కౌంటర్ చేయాలంటూ విద్యార్థులు పెద్దపెట్టున నినాదాలు చేశారు. యూనివర్సిటీ గేటు వెలుపల కూడా కొందరు విద్యార్థులు ధర్నా చేపట్టారు.

హాపూర్ జిల్లా గఢ్‌ముక్తేశ్వర్‌కు చెందిన బాధిత విద్యార్థిని గురువారం యూనివర్సిటీలో క్లాసులు అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళుతుండగా ఆమెను కొందరు వ్యక్తులు అపహరించి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. మీరట్ మెడికల్ కళాశాల ఆసుపత్రిలో శుక్రవారం ఆమెను చేర్పించి చికిత్స అందచేస్తున్నారు. ఈ సంఘటనతో ఆగ్రహోదగ్రులైన విద్యార్థులు పోలీసుల వైఖరిని ఖండిస్తూ బాధితురాలికి న్యాయం కోసం డిమాండు చేశారు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ శివార్లలో 26 ఏళ్ల వెటెరినరీ డాక్టర్ దిశపై నలుగురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన సంఘటనను గుర్తు చేస్తూ ఆ నలుగురిని ఎన్‌కౌంటర్‌లో పోలీసులు మట్టుపెట్టినట్లుగానే ఇక్కడ కూడా చేయాలని వారు డిమాండు చేశారు.

హైదరాబాద్ ఒన్స్ మోర్, హైదరాబాద్ పార్ట్ 2 అంటూ విద్యార్థులు పెద్దపెట్టున నినాదాలు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, విద్యార్థినిపై అత్యాచారం జరగలేదని మీరట్ ఐజి ప్రవీణ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఆ విద్యార్థిని తన సహచర విద్యార్థితో కలసి తనకు తానుగా బైకుపై బయటకు వెళ్లిందని, బైకుపై నుంచి పడి ఆమె గాయపడిందని ఐజి తెలిపారు. వైద్య నివేదికలో రేప్ జరిగినట్లు నిర్ధారణ కాలేదని, ఇది కిడ్నాప్ లేదా సామూహిక అత్యాచారం కేసు కాదని ఆయన చెప్పారు. కాగా, ఆయన వాదనకు భిన్నంగా మీరట్ పోలీసులు తాము బులంద్‌షహర్‌లోని సియానా ప్రాంతంలో బాధితురాలిని రక్షించామని చెప్పడం గమనార్హం. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని మీరట్ పోలీసులు చెప్పారు.

