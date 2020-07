అమెరికాలో కరోనా ఉగ్రరూపం.. ఒక్కరోజులోనే 52వేల కేసులు, 676మంది మృతి

న్యూయార్క్‌ః అమెరికాలో మహమ్మారి కరోనా వైరస్ తీవ్ర స్థాయిలో విజృంభిస్తోంది. దీంతో అమెరికాలో ప్రతీరోజు వేల సంఖ్యలో కరోనా పాజిటీవ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్న(బుధవారం) ఒక్కరోజులోనే అమెరికాలో ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో 52వేల కొత్త పాజిటీవ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనాతో 676 మంది బాధితులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో అమెరికాలో కరోనా పాజిటీవ్ కేసుల సంఖ్య 28 లక్షలకు చేరువైంది. అమెరికాలో ఇప్పటివరకు కరోనా వైరస్‌తో మరణించినవారి సంఖ్య లక్షా 30వేలు దాటింది. కాగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనాపాజిటీవ్ కేసుల సంఖ్య కోటీ 7 లక్షలు దాటింది. ఇక, కరోనాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5 లక్షల 15వేలకు పైగా బాధితులు మరణించారు.

US seen Record 52000 New Corona Cases in 24 hrs