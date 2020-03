16 ఏళ్ల బాలిక ముక్కు కోసి… అత్యాచారం..

లక్నో: మైనర్ బాలిక ముక్కు కోసి అనంతరం ఆమెపై 20 ఏళ్ల యువకుడు అత్యాచారం చేసిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో జరిగింది. దీంతో సదరు యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… 16 ఏళ్ల బాలిక చదువు మానేసి ఇంట్లోనే ఉంటుంది. లక్ష్మిపూర్ ఖేరీ లోని శార్థ్‌నగర్‌లో బాలిక తల్లిదండ్రులు కూలీ పనులు చేసి జీవనం సాగిస్తున్నారు. బాలిక ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గౌతమ్ రాయిదాస్ అనే 20 ఏళ్ల యువకుడు ఇంట్లోకి చొరబడి వెంటనే ఇంటి లోపల నుంచి డోర్ లాక్ చేసి ఆమె ముక్కును కత్తితో కోశాడు. అనంతరం ఆమెపై అత్యాచారం చేసి పారిపోయాడు. వెంటనే చుట్టు పక్కల వాళ్లకు ఆమె సమాచారం ఇవ్వడంతో వాళ్లు స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో బాలికను పోలీస్ స్టేషన్‌ లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు నిందితుడిపై 376 అత్యాచారం, 506 హత్యాయత్నం, 326, 504 పలు ఐపిసి సెక్షన్లతో పాటు పోస్కో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి అతడిని అరెస్టు చేశామని పోలీస్ అధికారి అజయ మిశ్రా తెలిపాడు.

Youth rapes girl, slits her nose in Baraily in UP