షార్జా : ఐపిఎల్‌-13వ సీజన్ లో భాగంగా గురువారం రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా ఈ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం అయ్యే ముందు వార్మప్‌ని డ్యాన్స్‌లా చేశారు రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు సారధి కోహ్లీ. గ్రౌండ్‌లో కాళ్లూ, చేతులూ ఊపుతూ వెరైటీ డాన్స్ చేశాడు కొహ్లీ. వర్కవుట్స్ చేస్తూనే ఫన్నీగా స్టెప్పులు వేశాడు. పడుకొని.. కూర్చొని.. నిలబడి.. రకరకాల మూమెంట్స్‌తో వింతవింతగా డాన్స్ చేశాడు. ఈ వీడియో కోహ్లీ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. కోహ్లీ డ్యాన్స్ పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫాస్ట్‌ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఫన్నీ కామెంట్ పెట్టారు. ‘గది తలుపు మూసి రమ్మని ఆమె చెప్పినప్పుడు’ అని ఆర్చర్ కామెంట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం కోహ్లీ డ్యాన్స్‌తో పాటు ఆర్చర్ కామెంట్‌ కూడా వైరల్‌గా మారింది.

When she tells you go and lock the door https://t.co/5bHI9FZxgD

— Jofra Archer (@JofraArcher) October 15, 2020