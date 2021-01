హవానా: ఓ హెలికాప్టర్‌ కుప్పకూలి ఐదుగురు మృతిచెందిన సంఘటన క్యూబాలో చోటుచేసుకుంది. హెూల్విన్ ప్రావిన్స్ నుండి తూర్పున గ్వాంటనామో ద్వీపానికి వెళ్లే మార్గంలో హెలికాప్టర్ కూలి ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించినట్లు సాయుధ దళాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ ప్రమాదానికి కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తునకు ఒక కమిషన్‌ను ఏర్పాటు మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. బాధితుల గుర్తింపుతో సహా ఇతర వివరాలను ఇవ్వలేదు అధికారులు. క్యూబాలో చివరి తీవ్రమైన వైమానిక ప్రమాదం 2018 మేలో జరిగింది. హవానా విమానాశ్రయం నుండి టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే విమానం కూలి 112 మంది మృతి చెందారు. ఒక ప్రయాణీకుడు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

At least Five dead in helicopter crash in Cuba