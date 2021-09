వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున సెంట్రల్‌ ఫ్లోరిడాలోని లేక్ ల్యాండ్‌లో ఓ అగంతకుడు కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. సమచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కాల్పులకు పాల్పడిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశారు.

Four Killed as Gun shooting in US