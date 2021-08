దుబాయ్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా జట్లు త‌ల‌ప‌డనున్నాయి. దుబాయ్ లో జరగబోయే టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ షెడ్యూల్‌ను ఐసిసి మంగళవారం విడుదల చేసింది. ఈ టీ20 టోర్నీ అక్టోబ‌ర్ 17 నుంచి న‌వంబ‌ర్ 14 వ‌ర‌కూ జ‌ర‌గ‌నుంది. ఈ మెగా ఈవెంట్ లో భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ ను దయాది పాకిస్థాన్ జట్టుతో పోటీపడనుంది. అక్టోబర్ 24న దుబాయ్‌ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నుంది. ఇక, న‌వంబ‌ర్ 14న దుబాయ్‌లో ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌ర‌గనుంది. మ‌రుస‌టి రోజును రిజ‌ర్వ్ డేగా ఉంచారు. ఈ మ్యాచ్‌ల‌న్నీ భార‌త కాల‌మానం ప్ర‌కారం రాత్రి 7.30 గంట‌ల‌కే ప్రారంభ‌ం కానున్నాయి.

