జడేజా కళ్లు చెదిరే క్యాచ్.. వీడియో

క్రైస్ట్‌చర్చ్: న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా తన అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్‌తో మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించాడు. అద్భుతమైన క్యాచ్‌లు పట్టడంలో తనకు తానే సాటి అని నిరూపించుకున్న జడేజా కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ పట్టి ఔరా అనిపించాడు. కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రెండు వికెట్లు తీసిన జడ్డూ మరో రెండు క్యాచ్‌లు అందుకుని తనవంతు కృషి చేశాడు. తొలుత రాస్ టేలర్‌ను ఔట్ చేసిన జడేజా ఆ తర్వాత వాట్లింగ్ క్యాచ్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ప్రమాదకరంగా మారుతున్న గ్రాండ్‌హోమ్‌ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేయడంతో పాటు చివర్లో ఒంటి చేత్తో అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టి నీల్ వాగ్నర్‌ను పెవిలియన్‌కు పంపించాడు. షమీ వేసిన 72వ ఓవర్ చివరి బంతిని వాగ్నర్ భారీ షాట్ ఆడాడు. తలపై సుమారు మీటరు ఎత్తులో వెళ్తున్న బంతిని జడేజా వెనక్కి పరుగెత్తుతూ అమాంతం గాలిలోకి ఎగిరి ఒంటి చేత్తో క్యాచ్ పట్టాడు. రెండో రోజు ఆటలో ఈ క్యాచే హైలైట్‌గా నిలిచింది. జడ్డూ అందుకున్న ఈ అద్భుత క్యాచ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. జడేజాను ప్రశంసిస్తూ నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

