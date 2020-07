హైదరాబాద్: నగరంలోని ముసారాంబాగ్ వంతెనపై బుధవారం రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఆర్టీసీ బస్సు వెనుక చక్రాల కిందపడి వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ముసారాంబాగ్ నుంచి అంబర్ పేట వైపు స్యూటీపై వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మృతుడిని రామంతపూర్ కు చెందిన రాహుల్ రెడ్డిగా గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. యువకుడు అతివేగమే ఈ ప్రమాదం జరగడానికి కారణమని పోలీసులు తెలిపారు.

Man fell under the rear wheels of RTC bus and died