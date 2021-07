హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ లో వరుస విజయాలతో జోరు చూపిస్తున్న సంగీత దర్శకుడు ఎస్ఎస్ థమన్ కు మరో బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రేజీ సినిమాకు థమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని మూవీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. స్టూడియోలో చ‌ర‌ణ్, శంకర్ లతో థ‌మ‌న్ కలిసి దిగిన ఫోటోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంటుంది. త్వరలో ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చిత్రయూనిట్ వెల్లడించనుంది.

It’s from the Year 2000 till 2021 I have been witnessing @shankarshanmugh Sir

the Way he thinks Imagine the Science & life beyond Cinema ❤️I am Still Seeing the Same Energy and the Aura behind this Wonderful Human❤️.Happy to be Part of the TEAM for #RC15 as #Composer#Godbless pic.twitter.com/4EloKA68XN

